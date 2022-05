Désert médical : des médecins retraités à la rescousse

Le nouveau médecin aurait pu partir à la retraite, mais il a choisi de continuer son travail face à la désertification médicale qui frappe le département. Milie est l'une de ses toutes premières patientes. Elle a obtenu son rendez-vous très rapidement. "On a voulu se rendre utile et on l'est, effectivement", dit le Docteur Christian Castel. Le cabinet est accueilli dans l'hôpital de la commune. En tout, cinq médecins retraités ont choisi d'exercer là. Ils reçoivent en moyenne une vingtaine de personnes par après-midi. C'est un soulagement pour les habitants. Pour eux, trouver une consultation est devenu un casse-tête. En effet, les généralistes qui sont de moins en moins nombreux refusent les nouveaux patients. Dans cette zone rurale, beaucoup de professionnels partent à la retraite et ne sont pas remplacés, souvent, par faute de candidats. Le directeur de l'établissement déplore ce constat. Il compte installer ce dispositif sur le long terme, car pour lui, la pénurie de médecins va durer. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Nicolas