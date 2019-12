Désertification bancaire : Provenchères-sur-Fave n'a plus de distributeur de billets

On compte 53 000 distributeurs de billets dans le pays. Cependant, 28 000 communes, essentiellement rurales, n'ont aucun dispositif. De ce fait, douze millions de Français n'ont aucun accès à l'argent liquide. A Provenchères-sur-Fave, le distributeur de billets a été retiré par la banque faute de rentabilité. Pour de nombreux habitants et commerçants, cela pose problème. Ils sont obligés de se rendre à Saint-Dié-des-Vosges, située à 15 km, pour retirer de l'argent liquide. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.