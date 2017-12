Désertification des centre-villes : Edouard Philippe délocalise Matignon à Cahors

Ce mercredi soir, Matignon, du moins une partie, se délocalisera à Cahors où le Premier ministre Edouard Philippe doit participer à la Conférence nationale des territoires. L'objectif est de montrer l'intérêt du gouvernement pour les petites villes et les zones rurales. Une initiative symbolique prise pour tenter d'enrayer la désertification des centres-villes. Dans ces dernièrs, on attend que le Premier ministre annonce des mesures favorisant les commerces et les services publics. A Bagnols-sur-Cèze, où l'on souffre d'un dépeuplement massif, les habitants espèrent beaucoup de cette conférence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.