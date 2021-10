Désertification des centres-villes : Épinal a inversé la tendance

Ce jour-là, c'est un homme heureux qui se promène dans les rues d’Épinal (Vosges). Ici, le centre-ville est en pleine forme et cela tombe bien pour Florent Glé, le monsieur commerce de la mairie de la ville. Visite au dernier arrivé, un encadreur tout juste installé. "Je ne voulais plus être en centre commercial, et je pense qu'Épinal a gardé son côté original. Les contacts sont assez faciles et le lien se fait rapidement", explique Éric Marse-Guerra, gérant d'une société. Aujourd'hui, plus aucune boutique n'est vide ou presque au cœur de la ville. En un an, 23 nouveaux commerces ont ouvert. Installée juste avant le premier confinement, cette fleuriste a tenu malgré la crise sanitaire. À Épinal, seules quatre boutiques ont baissé le rideau en un an. Le taux de vacances des commerces est passé de quatorze à moins de 8%. "On a l'exemple d'un commerçant qui a deux boutiques à Épinal qui part en retraite au mois de février. Eh bien, c'est déjà repris", lance Florent Glé.