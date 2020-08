Désertification médicale et Covid-19 : les petites communes tentent de s'adapter

La commune de Calonne-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) n'a plus de médecin depuis des années. Alors que le premier cabinet médical se situe à une dizaine de kilomètres, les habitants n'ont d'autres choix que de prendre leur voiture pour se faire soigner. Face à cette situation, le maire se bat pour attirer les soignants. Près de 60 000 euros ont été débloqués pour transformer un bâtiment communal en maison médicale et les travaux vont bientôt débuter. Par ailleurs, la mairie propose des avantages à l'installation des médecins candidats. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.