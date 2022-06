Déserts médicaux : cette commune paie les études de son futur médecin

Trouver un rendez-vous médical est devenu extrêmement compliqué pour les habitants de Terrasson-Lavilledieu, surtout sans avoir à s’éloigner de cette petite ville de Dordogne. Alors, quand le maire a émis l’idée de subventionner les étudiants en médecine contre une installation pendant cinq ans, la proposition a été rapidement saluée. Le principe : 10 000 euros de bourse annuelle pour chaque étudiant qui s’engagerait à venir au moins cinq ans dans la commune. On compte au total 30 000 euros par an à la charge de la collectivité pour trois praticiens espérés. Les candidats qui s’engagent viendront travailler dans un cabinet où tout est déjà prêt pour les accueillir. Les médecins du centre médical espèrent que l’opération séduction portera ses fruits. Terrasson-Lavilledieu est en zone d’intervention prioritaire. Par conséquent, en plus de la bourse de la commune, les candidats à l’installation peuvent bénéficier d’une prime de l’État de 50 000 euros. Une aide généreuse au démarrage dans cette commune de Dordogne. TF1 | Reportage E. Braem, R. Dybiec