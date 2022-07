Déserts médicaux : en Ariège, des médecins salariés par la région

D'ici la fin de semaine, un médecin généraliste, salarié par la région, recevra ses premiers patients. Une bonne nouvelle pour les habitants de Sainte-Croix-Volvestre (Ariège), sans docteur depuis six mois. Cette maison de santé est l'une des premières créées par la région Occitanie. Pour lutter contre les déserts médicaux, la municipalité souhaite embaucher 200 professionnels de santé d'ici 2028. Le salariat est un moyen d'attirer de nouveaux médecins. Ceux-ci seront accompagnés par des secrétaires. Leur temps de travail est fixé à 35 heures par semaine et le salaire s'élève à 5 000 euros pour un débutant. Dans cette officine, c'est un soulagement. Pour combler l'absence de médecin, la gérante avait même dû installer un cabinet de téléconsultation. La maison de santé accueillera ensuite un deuxième médecin ainsi que des kiné et des infirmières libérales. De quoi dynamiser ce petit village de 600 habitants. Près de 25 médecins ont déjà été embauchés dans la région. Ils prendront leur fonction d'ici la fin de l'année. TF1 | Reportage M. Chaize, J.V. Fournis