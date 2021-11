Déserts médicaux : la colère d'un maire de la Manche face aux exigences d'un généraliste

Depuis janvier, le maire de Barneville-Carteret (Manche), David Legouet, fait le maximum pour remplacer l'un des médecins de sa commune, parti à la retraite. Une seule réponse pour l'instant et elle a de quoi surprendre. Le médecin exige certaines conditions : une prime de délocalisation et d'installation, un logement de fonction pendant deux ans, une voiture de fonction, une assurance de maintenir son salaire, etc. Des demandes qui passent mal, le maire n'a pas donné suite à cette réponse. Dans cette commune d'un peu plus de 2 000 habitants, tous considèrent la réponse du médecin comme une provocation : "c'est indécent, ce monsieur ne se rend pas compte de ce qu'il demande", "on a l'impression qu'ils sont là pour l'argent, mais pas pour soigner". Ce pôle de médecine a été créé pour accueillir cinq médecins généralistes. Ils ne sont plus que trois et deux d'entre eux devraient prendre leur retraite prochainement. Le délai est donc plus long aujourd'hui pour avoir un rendez-vous. Une situation difficile à gérer, notamment pour les professionnels de santé. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby