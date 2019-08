Déserts médicaux : un cabinet médical éphémère ouvre ses portes à Auxonne

À Auxonne en Côte-d'Or, deux médecins généralistes viennent de partir. Dans l'attente de leur remplaçant, il a fallu ouvrir un cabinet médical éphémère dans la cour d'honneur du centre hospitalier de la commune. Plus d'une vingtaine de patients ont pris rendez-vous le jour de son ouverture. C'est un médecin généraliste retraité qui assure les consultations. Ce cabinet sera ouvert pour une durée indéterminée, le temps que de nouveaux généralistes s'installent dans la commune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.