Désormais, certains parcs sont interdits aux fumeurs

Nous sommes en plein air dans un très grand parc public, et pourtant, à Lambersart (Nord) en banlieue de Lille, il est désormais interdit d'allumer une cigarette. C'est l'ultime mesure d'une lutte de santé publique qui a commencé il y a pile 30 ans. Le premier novembre 1992, la loi portée par le ministre Claude Évin interdit la cigarette dans les lieux publics et déjà, ça passait mal. En tout, 34% des Français fumaient à l'époque contre 26% aujourd'hui. Souvenez-vous, jusqu'en 2006, vous fumiez dans les avions, dans les trains, dans les cafés et les restaurants, des endroits où maintenant plus grand monde ne regrette la fumée. À l'époque, le paquet coûtait treize francs, soit moins de deux euros. Il est aujourd'hui à dix euros. Cela explique peut-être que fumer soit passé de mode. "Ça fait un peu, personne qui se détruit", confie une jeune. Signe que les campagnes de prévention pénètrent les esprits des jeunes. Mais le tabagisme reste responsable de 75 000 décès dans le pays chaque année, suite notamment à des cancers et à des pathologies cardiovasculaires. TF1 | Reportage J. de Francqueville, C. Souary