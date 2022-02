Déstockage alimentaire : une bonne idée pour faire ses courses à petits prix

À première vue, ce magasin nommé "O’Destock" à Lisieux (Calvados) semble ordinaire. Mais à y regarder de plus près, les produits sont bien moins chers que d’habitude. Dans les rayons, les aliments sont issus d’invendus ou de dates de consommation dépassées de grandes enseignes, qui auraient fini à la poubelle. Les prix sont cassés et les clients en profitent. Jérôme est retraité. Il touche moins de 1 000 euros par mois. Il n'a pas hésité à venir faire ses courses à bas prix. Des produits bradés, c’est l’occasion de faire des achats qui n’auraient pas été possibles en temps normal. Comme le cas de ce couple, tous les deux au Smic, avec deux enfants. "Cela augmente le moral, puis il y a des produits de marque et de produits de qualité, donc c’est très bien", affirme la cliente du magasin. Le magasin vient d’ouvrir, il a tout de suite attiré de nombreux clients. Ce n’est pas vraiment une surprise pour le cogérant du magasin, Brahim Aakirou. Les magasins de déstockage se multiplient partout en France, à mesure que le pouvoir d’achat diminue. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos