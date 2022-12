Destructions symboliques dans la Vésubie

Il ne restera bientôt plus rien de cet immeuble de six étages. Coup après coup, la mâchoire de la pelle mécanique met en pièces le bâtiment et les souvenirs des habitants. Le passage de la tempête Alex a arraché les arbres et a agrandi le lit du torrent. Pour des raisons de sécurité, bien qu'intact, l'immeuble des années 60 doit être détruit. Un peu plus loin, c'est une maison historique de plus de cent ans qui va disparaître. Une étape douloureuse, mais nécessaire pour les habitants du village : "Il faut que ça parte, car ça nous retient dans le passé. On n'a pas besoin de le voir tous les jours, on en a assez de souvenirs. Bien sûr qu'on ne l'oubliera jamais, mais il faut tourner la page". À Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), 150 bâtiments ont été ou doivent être détruits, c'est l'État qui les rachète au propriétaire. Ce bâtiment flambant neuf a ouvert il y a quatre mois. La tempête Alex avait emporté l'ancienne brasserie. "C'est plus grand qu'avant, et surtout, là, on a un espace de travail d'une seule pièce. Ça a été deux ans quand même à se battre, donc c'est rapide à l'échelle de la vallée du village", explique Quentin Lormeteau. Le nouveau visage de Saint-Martin-Vésubie se dessine peu à peu. Dans quelques mois, toutes les ruines auront disparu. TF1 | Reportage A. Flierller, D. Guido