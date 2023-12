Détenus radicalisés : quel suivi après la prison ?

Il était sorti de prison en 2020. L'auteur de l'attaque au couteau, Armand R., était soumis à une injonction de soins psychiatriques et connu pour radicalisation islamiste. Quel suivi à la sortie de prison ? En moyenne, 80 détenus considérés comme terroristes islamistes sortent de prison chaque année. Pour eux, jamais de réduction de peine et un suivi spécifique qui commence deux ans avant leur sortie avec l'évaluation du risque de récidive et de leur dangerosité. Une fois dehors, la surveillance continue. Côté administratif, le préfet peut lui aussi, imposer des mesures similaires, mais pas de suivi médical. Une injonction est-elle possible en matière de soins psychiatriques ? Dans l'immédiat, le seul levier de la Justice s'assurait que la personne se présente bien à ses rendez-vous de psychiatre et sanctionnait si ce n'est pas le cas. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite aller plus loin. Il réclame que les préfets ou les policiers puissent exiger à leur tour une prise en charge médicale. TF1 | Reportage F. De Juvigny, L. Attal, P. Lormant