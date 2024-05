D'étranges animaux bleus envahissent les calanques

C'est une marée bleue et blanche. Dans l'eau et sur la plage, des vélelles échouées par milliers. Ces bêtes marines semblables à des méduses ont envahi les calanques. En décomposition, elles dégagent une odeur pestilentielle. Malgré le décor paradisiaque de Sormiou, les visiteurs n'ont qu'un mot à la bouche : "c'est très malodorant", "ça sent très mauvais"... Depuis deux jours, ces effluves sont presque invivables pour les occupants des cabanes. Les vélelles ne sont pas urticantes, aucun risque pour les baigneurs. En revanche, ces photographes en plein shooting publicitaire doivent s'adapter au paysage. Le restaurant panoramique un peu plus haut ne peut compter que sur l'orientation des vents pour sauver son service. En plein parc national, les touristes s'interrogent. Le phénomène se répète cette année. Il y a un mois déjà, nous avions assisté à un autre échouage de vélelles sur le littoral marseillais. Est-ce lié au dérèglement climatique ? Non, c'est habituel pour cet invertébré qui se déplace en fonction des courants. Quant à l'odeur, elle ne dure que quelques jours seulement, le temps de la décomposition des organismes. TF1 | Reportage P. Géli, S. Fargeot