Détresse des agriculteurs : le témoignage d’un couple d’éleveurs de Mayenne

Chaque jour, dès 6h30 du matin, c’est la même routine. La liste des choses à faire est très longue. Pendant que Daniel Aubert est à l’étable, son épouse Florence s’occupe de la traite. Une organisation bien rodée et indispensable. Même s’ils en ont besoin, les agriculteurs n’ont pas les moyens d’embaucher un salarié. Daniel et Florence sont propriétaires de cette ferme de Saint-Mars-sur-Colmon (Mayenne) depuis 25 ans. Ce sont 86 hectares, un élevage de poules pondeuses et un autre de vaches laitières qu’ils ne peuvent pas abandonner. Ils tiennent le coup par passion. Ce n’est pas le cas d'un voisin agriculteur qui a mis fin à ses jours il y a peu de temps, laissant cinq enfants derrière lui. Comme de nombreux agriculteurs, le couple est endetté de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Des difficultés et un mal-être tabou. Heureusement, leurs enfants les soutiennent. Pour vivre sereinement, il faudrait que les prix de vente de leurs produits soient revalorisés par leur coopérative. Leur fils, lui, souhaite rejoindre leur ferme familiale malgré leur difficulté financière. Une preuve de courage et d’espérance.