Détruire des maisons récentes pour construire des immeubles

C'est une question qui est en train de monter dans nos régions. Va-t-on voir de plus en plus d'immeubles ? Dans un lotissement d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), un retraité mène une vie paisible. Mais bientôt, tout va changer. Pour 57 logements, un bloc de huit mètres de haut sera construit en face de sa maison. Cette dernière est pourtant le fruit de toute une vie de travail. Il est loin d'être le seul à s'inquiéter. Depuis son jardin, Yves aura une vue directe sur les immeubles. Il est difficile à comprendre pour les habitants de détruire des maisons presque neuves pour en faire des résidences. Pourtant, ces projets immobiliers ne cessent de se multiplier. Un collectif d'Argelésiens en recense une quarantaine dans la commune. Conséquence directe de la loi zéro artificialisation des sols, les promoteurs sont obligés de densifier les logements existants pour éviter que les villes ne s'étalent davantage. Face à ces projets immobiliers, plusieurs habitants ont déposé des recours administratifs. Tous espèrent que ces constructions soient finalement annulées. TF1 | Reportage A. Cazabonne, C. Arrigoni