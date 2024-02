Deux à table : dîner en amoureux

Le défi de la cheffe Amandine Chaignot est de préparer un dîner pour deux personnes, à l’occasion de la Saint-Valentin, pour 30 euros. Le premier ingrédient, pris chez le maraîcher, est l’épinard, pour faire une soupe. Cette dernière sera épaissie avec des pommes de terre et un oignon. On va ajouter des Saint-Jacques de Normandie au panier, de la farine, du beurre et la crème de Normandie et du yaourt pour l’entrée. Dans la cuisine, il faut d’abord équeuter les épinards. Puis, on coupe l’oignon et les pommes de terre. Comme c’est la Saint-Valentin, vous pouvez même en faire des cœurs. C’est le moment d’être minutieux. Faites revenir l’oignon dans du beurre avant de tout cuire à l’eau, puis ajoutez les épinards. Mixez le tout, puis versez le velouté sur du yaourt. Une entrée pleine d’amour. Pour le plat, poêlez vos Saint-Jacques avec du beurre et du poireau cuit préalablement à l’eau. Du fenouil bronzé est ajouté lors du dressage. Pour le dessert, les pommes sont découpées en lamelles, étalées sur du caramel et enfournées à 185 °C. On prépare une pâte feuilletée à part, qui va se consommer cuite en biscuit, en accompagnement de la pomme au caramel. TF1 | Reportage S. Millanvoye, C. Moutot