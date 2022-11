Deux amis redonnent vie à un centre-ville

C’est un point rouge au milieu de la commune. Le "Bar des sports" est une institution de plus 50 ans à Pluneret (Morbihan). Les deux propriétaires, Alain Beyly et Benjamin Vigoureux, viennent de s’installer, presque sur un coup de tête. Alain trouve que le commerce a du potentiel. Alors, ils ont créé la cuisine de toute pièce. Les clients en sont ravis. "Ce n'est pas une cuisine gastronomique, mais ce sont des bons produits", explique une cliente. Après le service, les co-propriétaires prennent une petite pause. Ils ont juste à traverser la rue. "Il y a tout ce qu’il faut autour du bar", affirme Alain. La proximité entre les commerces dans la commune est un des potentiels du Bar des sports. Comme l’affirme une des commerçantes : "Ça permet vraiment aux clients de découvrir à nouveau Pluneret, qui était un peu moribond depuis quelques années". Le Bar des sports apporte une ambiance de plus à la ville et égaie les habitants. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau