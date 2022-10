Deux ans après Alex, sa maison intacte est inhabitable

Depuis deux ans, Murielle n'a le droit de passer que de temps en temps, quelques minutes, dans sa maison pourtant en parfait état. Le problème, c'est cette battisse au-dessus de la sienne, très mal entretenue, et qui menace de s'effondrer sur sa maison depuis le passage de la tempête Alex. La maison de Murielle est intacte. Elle ne peut être indemnisée et continue à payer son crédit. Elle est pour l'instant relogée par la mairie dans ce petit studio. Depuis la tempête, le propriétaire de la maison en ruine refuse tout contact avec la mairie. C'est donc la commune qui doit se substituer au propriétaire pour faire les travaux d'urgence, sans subvention, car il s'agit d'une propriété privée. La démolition coûtera 400 000 euros et une longue procédure s'il faut le faire sans l'accord du propriétaire. Pour pouvoir tourner la page et aller de l'avant, Murielle voudrait que sa maison invendable soit rachetée par la commune. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde