Deux ans après, le quotidien des Ukrainiens dans l'Hexagone

Yulya Holyk s'est construit une nouvelle routine, loin de la guerre. Elle travaille désormais dans cet hôtel de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). Une victoire pour cette Ukrainienne, car malgré ses deux diplômes, trouver un emploi n'a pas été facile. Elle a retrouvé un revenu, mais aussi des collègues avec qui échanger. Elle perfectionne avec eux son français et évoque parfois son pays en guerre. Lorsque nous l'avons rencontré en 2022, Yulya ne parlait pas un mot de français. Elle et sa fille ont traversé l'Europe en bus. Elles ont été accueillies dans la famille de Clarisse Gasnet pendant 18 mois. Aujourd'hui, elles ont leur propre appartement. Sur les 85 réfugiés accueillis en Vendée, 25 sont encore là. Une mère et son fils ont eux aussi trouvé un logement et une nouvelle vie. C'est un accomplissement pour elle. Après l'exil, les démarches pour trouver un emploi, un logement, des papiers sans cesse à renouveler, ils ont retrouvé une vie normale et sereine. Elle espère un jour faire venir ses deux filles qui sont toujours en Ukraine. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel