Deux ans après le séisme en Ardèche, l’église du Teil va être démolie

Le père Jean Gourou ne célèbre plus la messe ici depuis deux ans. Exceptionnellement, il revient ce jour-là dans la nef de l’église. Le 11 novembre 2019, un tremblement de terre de magnitude 5,4 endommage fortement l’église du Teil. Les voûtes se sont effondrées et depuis, rien n’a changé. "Nous sommes très touchés. Nous sommes abattus, mais ça nous appelle à puiser dans la force de la foi", confie le curé. L’édifice de 1897 va disparaître l’an prochain. Selon les experts, les dégâts sont trop importants pour envisager une restauration et reconstruire à l’identique coûterait trop cher. Raymonde s’est mariée à Notre-Dame-de-l’Assomption il y a 59 ans. Elle y reste très attachée. "Ça me fait quelque chose de terrible de savoir que pendant quelques temps, ça va être vide", se désole-t-elle. Sur le même emplacement, en centre-ville, c’est un nouveau lieu de culte de 300 places et moins haut qui va voir le jour. Montant proposé par l’assurance : 2,5 millions d’euros. Les habitants du Teil devraient être consultés sur l’architecture de la nouvelle église. L’ouverture des portes est prévue au plus tard à Noël 2025.