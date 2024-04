Deux ans de chantier pour 35 secondes de frissons

C'était en décembre dernier, Bruno Cambon nous montrait le projet initial, une attraction plutôt classique. Mais au final, lui et son équipe optent pour un pari fou, installer un fjord scandinave au milieu de l'Allier. C'est Thibault Montelimard qui supervise ces travaux. Plus que 130 jours pour sortir de terre tout un village nordique. Une adrénaline à la hauteur des vertiges promis par ce manège à sensation, le deuxième grand huit aquatique du pays. Le chantier a pris des couleurs, la cascade a rempli le bassin, et même, côté verdure, tout est prêt pour nous faire voyager. À première vue, tout se passe bien. Et à 35 jours de l'ouverture du parc, c'est l'heure de l'étape la plus redoutée, celle du premier test du grand huit. Un mois plus tard, c'est la veille de l'ouverture du parc. Il reste encore de nombreux détails à régler. Alors, pour être prêt dans les temps, même Arnaud Bennet, le grand patron a sorti sa trousse à outils. Dans quelques heures, les premiers visiteurs seront là. Cette fois, ça y est, c'est le grand jour et le public est au rendez-vous. Et à en croire les sourires qui s'affichent, les visiteurs semblent conquis. TF1 | Reportage A. Basar, S. Iorgulescu, M. Derre