Deux ans de galère à cause d'une route coupée

Depuis deux ans, il est impossible pour les habitants d'Ajain et de Pionnat (Creuse) d'emprunter la route départementale. Celle-ci a été endommagée par des infiltrations d'eau. Pour rallier Ajain, les 700 habitants de Pionnat doivent donc faire un détour. Au lieu de cinq kilomètres, il faut rouler neuf kilomètres au minimum. Un conflit oppose le propriétaire de l'étang et le département. En attendant, le blocage pénalise les commerçants. À Ajain, un cafetier a vu la plupart de ses habitués se rabattre sur Guéret, une ville plus grande et toujours accessible par la route départementale. L'enclavement du village, un infirmier en constate les effets tous les jours. Pour rendre visite à ses patients, des personnes âgées isolées, il fait de nombreux allers-retours entre les deux villes. Ce détour lui ajoute 300 euros de frais d'essence supplémentaires chaque mois. La mairie de Pionnat a tout de même bon espoir que la situation se règle dans les prochains mois, après le rachat de l'étang par le département. TF1 | Reportage E. Vinzent, E. Sarre