Deux corps retrouvés à Madère : la fin de l'énigme ?

C'est un randonneur qui avait donné l'alerte jeudi aux autorités de l'île de Madère, après avoir découvert un corps de femme sur un sentier, proche de São Vicente, là où avait disparu, il y a trois semaines, ce couple de Français. Leur fille, qui était restée à l'hôtel, les a vus partir en randonnée le 16 mars dernier. Depuis, ils n'avaient donné aucune nouvelle. Laurent et Véronique Blond n'ont pour l'instant pas été formellement identifiés. Des analyses ADN sont en cours, mais les vêtements retrouvés sur les corps, correspondent à ceux de ce couple de boulangers du Tarn-et-Garonne. La piste accidentelle est pour l'instant privilégiée, car cette zone très escarpée de l'île, a déjà connu dans le passé de nombreux accidents de vacanciers, mais aucune piste n'est écartée. Une autopsie va être pratiquée pour identifier les causes de la mort. TF1 | Reportage C. Chapel, C. Cazilhac