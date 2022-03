Deux Français au secours des réfugiés ukrainiens

Depuis dix jours, ils se sont accoutumés aux clochers de bois, aux villages étirés et aux paysages plats du nord-est de la Hongrie, à 1 500 kilomètres de chez eux. Stéphan Poule et Mickal Houadria ne voulaient pas rester simplement spectateurs à distance du drame. Ils ont mis entre parenthèses leurs vies à Grenoble. Ils se sont mis aux services des centres d'accueil comme Tiszabecs ou Beregsurany. Les 260 000 Ukrainiens arrivés en Hongrie, ont essentiellement étaient pris en charge par des associations caritatives, ou des particuliers. Ils ont transporté dans des villes, des gares et des aéroports, déjà 120 personnes, comme cette famille encore sous le choc, qui vient du secteur de Kiev. Ils sont hébergés gracieusement dans une maison communale à Tiszakeszi. Ils y retrouvent le troisième comparse Alexis, qui s'occupe de l'organisation et raconte leurs engagements sur les réseaux sociaux pour lever une cagnotte qui sert à financer l'opération. Au bout de dix jours, Stéphan rentre à Grenoble. Il embarque avec lui sept réfugiés dont cette dame qui va retrouver sa fille à Nice. TF1 | Reportage M. Izard, V. Pierron