Attaque à Sydney : les "héros" français racontent

Face à l'assaillant et son couteau, un homme tente de s'interposer à l'aide d'un poteau. Cet homme, c'est Damien Guerot, un Français installé à Sydney. Accompagné de son ami Silas Despreaux, il raconte leur confrontation avec l'agresseur à la télévision australienne. "On a essayé de le rattraper, mais il descendait les escaliers. On a commencé à le suivre et on a tenté de lui jeter le poteau dessus, mais on n'a pas réussi", a-t-il expliqué. L'assaillant leur échappe et sème la terreur dans les allées du centre commercial, il tue six personnes. "Il n'a rien dit, ses yeux étaient complètement vides... il n'était pas là", a-t-il ajouté. Rien ne semble l'arrêter, mais le Français continue de le poursuivre avec, comme seule arme, une chaise. L'agresseur est finalement abattu par une policière quelques minutes plus tard. Éprouvé, Damien Guerot peine encore à réaliser. Un geste de bravoure salué par Anthony Albanese, le Premier ministre australien, en personne. Il se dit même prêt à accorder la citoyenneté à Damien Guerot. De son côté, le président Emmanuel Macron se dit reconnaissant et qualifie les deux hommes de "véritables héros". TF1 | Reportage L. Merlier, F. Jolfre