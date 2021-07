Deux inondations en trois jours pour les habitants d’Hégenheim

Des rues noyées et sous les eaux, des pompes n'arrivant même plus à écluser et un déluge ininterrompu depuis plus de douze heures. Après une première inondation le week-end dernier, le village d'Hégenheim se retrouve à nouveau submergé. Face à de telles quantités d'eau, la priorité est de favoriser l'écoulement et de dégager un réseau saturé. Toute la nuit du lundi, les habitants ont tenté de protéger leur maison avec des barrages de fortune. Des sacs de sable ont été préparés pour limiter les dégâts. Avec de telles précipitations, la rivière est sortie de son lit et a envahi le village. Le garage d'un particulier en contre-bas, s'est transformé en pataugeoire. Il ne reste plus grand chose à sauver. Face à ces précipitations exceptionnelles, c'est la fatalité et la consternation. Pour y faire face, 80 pompiers et une vingtaine d'engins ont été mobilisés. Mais avec 50 millimètres d'eau tombée en 24 heures, les secours subissent la météo. Les pompiers anticipent de nouvelles précipitations dans les prochaines heures.