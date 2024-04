Deux kilomètres de câbles endommagés, un village isolé

C'est un acte manqué qui ne rapporte rien, mais cause des dégâts. Il y a deux semaines, des voleurs s'en sont pris à des câbles qui distribuent le réseau téléphonique et Internet d'une commune du Maine-et-Loire. Les voleurs espéraient trouver du cuivre. Pas de chance, ces câbles n'en contenaient pas. Le métal est très recherché et occasionne de nombreux vols, car il se revend cher, près de 8 000 euros la tonne. "En 2021, on a recensé à peu près 200 vols, 2022 : 1 000 ; 2023 : 1 600. Et 2024, malheureusement, les chiffres sont effectivement encore en hausse", explique Véronique Fontaine, déléguée régionale Orange du Pays de la Loire. Depuis quinze jours, la commune de Mouliherne est comme coupée du reste du monde. Les commerçants subissent encore plus fortement les conséquences de ces câbles coupés. Sans téléphone, le salon de coiffure n'a plus de rendez-vous et le bar tabac est vide, car plus aucun paiement par carte ne passe. La mairie s'inquiète surtout pour ses aînés. Les personnes âgées sont plus isolées que jamais sans téléphone. D'après les opérateurs, la connexion devrait être rétabli d'ici la semaine qui suit. TF1 | Reportage M. Giraud, M. Modicom