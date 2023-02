Deux kilos de poisson pour dix euros, c'est possible !

Angélique Martin est débordée depuis qu'elle propose un panier de poisson a dix euros. La poissonnière croule sous les commandes depuis quelque temps. Dans ce panier par exemple il y a 2,5 kilos de poissons, soit trois repas pour quatre personnes. Une bonne affaire pour les clientes du jour. Bien évidemment les clients sont satisfaits du bon plan qu'elle offre. Pour réussir à proposer un panier à dix euros, rien de plus facile pour cette commerçante. Elle choisit les poissons les plus abordables de la criée. Des poissons à bon prix et de qualité. Sur ce marché, pour en trouver, ce n'est pas la peine de chercher. Du macro encore, mais aussi de la limande qui est vendue à six euros le kilo ou encore du carrelet. Pour cette poissonnière, il est meilleur et bien plus facile à préparer que de la sole. Parole de poissonniers, avec à peine deux euros, vous pouvez vous régaler sans vous ruiner ! TF1 | Reportage M. Stiti, A. Coulon