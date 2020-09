Deux lycées et une école maternelle fermés dans le Nord-Pas-de-Calais en raison de nouveaux cas de Covid-19

Lundi, un cas de Covid a été détecté dans une école maternelle de Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais). L'établissement est donc fermé pour deux semaines. Hier soir, on a également appris la fermeture de deux lycées près de Lille (Nord). Emma, testée positive deux jours seulement après avoir fait sa rentrée, ou encore Brieux, un élève qui a été en contact direct avec une personne atteinte du Covid, se sont volontairement mis en quarantaine avec leur famille pour protéger leur entourage.