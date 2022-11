Deux milliards à gagner, le jackpot de tous les records

À ce niveau-là, on ne parle même plus de pouvoir s'acheter une voiture de luxe, ni même un avion privé. Avec près de deux milliards de dollars en jeu, les Américains feraient passer notre loto national pour une simple kermesse de village. Mais n'allez pas croire pour autant que les Auvergnats se laissent facilement impressionné : "C'est débile. Moi, j'estime que le bonheur ne se trouve pas spécialement dans beaucoup d'argent" ; "On pète les plombs, on ne sait pas quoi en faire", lancent certains. Il n'empêche que même s'il n'y a qu'une chance de gagner sur près de 300 millions, un tel enjeu peut très vite donner le tournis. "C'est incroyable, mais je pense que je vivrais à l'hôtel jusqu'à la fin de mes jours et au soleil", lance une habitante. Un milliard 900 millions, la somme est tellement démesurée que même la calculatrice ne peut l'afficher. L'éventuel gagnant aura deux options, soit toucher l'intégralité des gains sur 30 ans, soit empocher 800 millions de dollars immédiatement. Américains ou touristes, seuls les millions de rêveurs présents aux États-Unis peuvent tenter leur chance ce lundi. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive