Deux mois après le confinement le week-end, quels chiffres dans les Alpes-Maritimes ?

Depuis quelques jours dans la ville de Nice et le département des Alpes-Maritimes, le taux d'incidence a été divisé par deux. Après plus d'un mois de restrictions sanitaires, cette bonne nouvelle redonne le sourire aux habitants et à leurs commerçants. "On va sortir du tunnel, mais il ne faut pas se précipiter", lance un passant. Port du masque obligatoire, distanciation, vaccination et test ont permis une inflexion de la courbe des contaminations. "En février, on avait un taux de positivité qui était de l'ordre de 15% à 16%. La semaine dernière, on n'était plus qu'à 7%", explique le docteur Jean-Marie Taulelle. C'est le même constat dans les hôpitaux. Cependant, le corps médical prévient : il ne faut pas baisser la garde. Selon le professeur Carole Ichai, il faut rester vigilant parce que les chiffres ne sont pas les mêmes dans les autres régions. En continuant les efforts, beaucoup espèrent voir rouvrir les commerces non-essentiels dès le début du mois de mai, comme l'Italie qui s'apprête à déconfiner d'ici quinze jours.