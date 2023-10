Deux mois avant, Noël se prépare

Quelque chose intrigue ce matin sur la place Kléber à Strasbourg (Bas-Rhin). Et le voici, l'objet ou plutôt le sapin de toutes les attentions malgré la pluie, celui qui toisera le plus vieux marché de Noël d'Europe cette année. Pour sa décoration, il faudra attendre un mois. En revanche, pour ses arbres, la pose des flocons, des boules de Noël a déjà commencé. Mais c'est tout à fait normal. Ce calendrier anticipé ne dérange absolument pas les Alsaciens : "c'est magique, c'est beau, c'est lumineux, c'est enfantin (...) on est comme les enfants, vivement Noël". Et certains pensent déjà aux cadeaux : "pour les enfants, c'est un peu no limit, on ne calcule pas". Difficile de résister à la tentation, surtout quand les commerçants habillent déjà leurs vitrines, comme cette pâtisserie qui commence à vendre ses saveurs de Noël. Enfants ou parents, ils devront encore attendre avant d'ouvrir leurs cadeaux et le calendrier de l'Avent. Allez, encore quelques semaines à tenir ! TF1 | Reportage K. Yousfi, L. Claudepierre