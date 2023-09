Deux mois de pluies en quelques heures dans l'Hérault

Un hameau de Lunas (Hérault) réveillé tôt ce samedi matin par la sirène des pompiers, sous une pluie battante. L'Orbe est sorti de son lit, la rue s'est transformée en torrent. Ce matin, l'eau se retire difficilement par endroits, des caves inondées. En tout, une vingtaine d'habitations ont été touchées. Cette jeune femme a beaucoup perdu : "je viens d'aménager ici, j'avais posé tous mes meubles pour le déménagement et plus rien". Sa voiture a été noyée. Grande solidarité dans cette rue. Ce maçon n'habite pas ici et pourtant, il est venu prêter main-forte. Une aide souvent en famille avec le renfort des pompiers. Ici, aucune victime, mais de nombreux dégâts à évaluer. Dans ce hameau, les inondations sont fréquentes, mais aujourd'hui, l'intensité surprend. La vigilance orange est maintenue jusqu'à 18 heures. Les pompiers appellent à rester prudent. TF1 | Reportage M. Rio, C. Arrigoni