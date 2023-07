Deux mois dans le Pacifique seul avec son chien : le récit du marin rescapé

Un naufrage digne du scénario d'un film. Pourtant, la mésaventure vécue par un marin et son chien au large du Pacifique est bien réelle. L'Australien et son compagnon à quatre pattes ont dérivé deux mois dans l'océan à bord d'un catamaran. L'homme et son chien ont survécu en mangeant poisson cru et en buvant l'eau de pluie, avant d'être secourus par un thonier mexicain, selon des médias australiens. Le rescapé se prénomme Tim Shaddock. En compagnie de sa chienne Bella, il avait quitté la ville balnéaire de La Paz, au Mexique, en avril et prévoyait de parcourir environ 6 000 km avant de jeter l'ancre en Polynésie française. Mais une mer agitée a rapidement endommagé l'embarcation et mis hors de service les équipements électroniques. du mercredi 19 juillet 2023.