Deux morts dans une avalanche : que s'est-il passé ?

Sur les pistes de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) ce vendredi matin, le drame de jeudi est dans toutes les têtes. Il est 15h30 hier, lorsqu'une avalanche se déclenche. Une coulée de 400 mètres de long, qui dévale les pentes de ce secteur hors-piste du mont Joly. Un premier skieur, équipé d'un détecteur de victimes d'avalanches, est rapidement retrouvé. Mais ce n'est pas le cas des deux autres, que les secouristes mettront près de trois heures à localiser. Un jeune homme de 22 ans et sa mère sont décédés, les membres d'une famille britannique encadrés par leur moniteur, indemne. Lui était équipé d'un détecteur de victimes d'avalanches, un ARVA, mais ce n'était pas le cas de ses clients. "C'est si simple de skier avec un casque, c'est si simple d'emporter un ARVA quand on va faire du hors-piste... Comment c'est encore possible ?", confie Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais-les-Bains. La coulée aurait été provoquée par des skieurs en amont. Le risque d'avalanche était modéré, deux sur une échelle de cinq. Mais le manteau neigeux, instable, hors-piste. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Thizy