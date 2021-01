Deux policiers agressés pendant un contrôle à Aulnay-sous-Bois

L'agression s'est déroulée à Aulnay-sous-Bois, en pleine rue, dimanche après-midi. Sur une vidéo amateur, deux policiers procèdent à un contrôle. Très vite, la situation dégénère. Le conducteur n'a pas ses papiers et il aurait fait mine d'aller les chercher et serait revenu avec une quinzaine de personnes. Les deux agents sont frappés à plusieurs reprises. La personne qui filme, elle, encourage les agresseurs. Les deux policiers ont été hospitalisés, l'un pour une épaule démise. Pour le syndicat SGP Police, le quartier est dit sensible, mais il est impossible de prévoir une telle violence. Son secrétaire départemental, Erwan Guermeur, affirme que "90 % de ce type de contrôle se passe normalement et finit bien". Une personne a été interpellée peu de temps après les faits. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de l'agression et tenter d'identifier les auteurs.