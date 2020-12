Deux policiers roués de coups lors d'une intervention à Valenciennes

Sur une vidéo filmée par un habitant, on voit un policier essayer de confisquer une moto. Celle-ci a servi à un rodéo sauvage dans le quartier. Mais un groupe de jeunes ne veut pas le laisser faire et s'interposent. Quand le policier essaie de saisir le deux-roues, il est attrapé et repoussé. Son collègue et lui ont ensuite pris plusieurs coups et leur véhicule vandalisé. L'altercation a eu lieu dimanche dans le sud de Valenciennes, la Briquette. Un quartier par endroits difficile et connu par le trafic de drogue. D'après les habitants, les rodéos sauvages y seraient aussi fréquents. Pour leur part, les syndicats de police dénoncent une agression révélatrice. Selon eux, dans ces quartiers, on ne craigne plus la police. D'ailleurs, le secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police des Hauts-de-France affirme qu'"il faut à tout prix que la peur change de camp". Les syndicats estiment qu'il manque une centaine de policiers à Valenciennes pour que les forces de l'ordre puissent exercer correctement leur mission.