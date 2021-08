Deux-roues : contrôle technique obligatoire en 2023

À partir du 1er janvier 2023, tous les deux-roues, dès 50 cm³ vont devoir passer au contrôle technique. Les règles seront les mêmes que pour les voitures : premier contrôle quatre ans après la date de mise en circulation, puis ce sera tous les deux ans. Cela fait des années que les associations de motards sont vent debout contre cette règle. En 2016, ils étaient des milliers à protester dans les rues lorsque le gouvernement avait tenté de l’imposer, et ce, pour les mêmes raisons qu’aujourd’hui : bannir les deux-roues trop bruyants, trop polluants, et ceux mal entretenus qui pourraient causer des accidents. Longtemps repoussée, cette loi va donc bel et bien s’appliquer, mais comment ? Faudra-t-il aller dans un centre agréé comme pour les voitures ? Quels seront les points de contrôle ? Cela reste à définir, tout comme l’équipement nécessaire au garagiste pour contrôler les deux-roues. En revanche, d’après plusieurs professionnels du secteur, on a déjà une idée de son coût : entre 50 et 70 euros.