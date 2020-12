Deux sœurs reprennent l'exploitation familiale de Cognac

Sans les lâcher des yeux, Anne-Laure et Blandine Conte pourraient passer des heures à contempler et sentir ces cognacs, leurs cognacs, produits en famille depuis cinq générations. "On est nées dedans, on l'a toujours senti", affirment-elles. Aujourd'hui, ces vignes leur appartiennent. Après la retraite de leur père il y a neuf ans, ces deux sœurs ont pris la succession et lui ont donné une autre dynamique. Blandine était responsable d'une jardinerie à Tours et Anne-Laure, dans l'informatique à Paris. Elles ont tout arrêté pour revenir à Chillac (Charente) et relancer la production. Ensemble, elles vont vendanger et distiller. Pour les deux sœurs, il n'était pas question d'abandonner le domaine après tant d'années d'efforts. "Cela nous semblait évident de perpétuer la flamme", confient-elles. Pour réaliser leur spiritueux, Blandine et Anne-Laure n'ajoutent rien. Le raisin récolté produit tout d'abord un vin entre sept à douze degrés. Puis, celui-ci est chauffé et distillé deux fois pour donner de l'eau de vie autour de 70 degrés qui deviendra du cognac après avoir vieilli au moins deux ans en fût de chêne.