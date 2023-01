Deux tempêtes en deux jours, le Sud-Ouest touché

Des rafales à 137 km/h ont été enregistrées cette nuit sur la côte basque. Ce mardi matin, seuls quelques passants ont osé s'aventurer le long du littoral. "C'est fort, mais je n'irais pas au bord de l'eau" ; "Tout se déchaîne", lancent certaines. À cause de ces vents violents, la circulation des trains a été totalement interrompue entre Dax et Hendaye. La plupart des passagers ont été prévenus lundi soir, mais certains ont appris la mauvaise nouvelle ce mardi matin. Ce midi, le trafic ferroviaire reprend. Sur les routes, en revanche, une vingtaine de départementales reste fermée à la circulation dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Autre conséquence de cette tempête hivernale, 6 000 foyers sont toujours privés d'électricité dans le Sud-Ouest. Fabien, par exemple, n'a plus de courant depuis hier après-midi. Les agents sont sur le pont pour tenter de rétablir le courant. Ils prévoient un retour à la normale dans la journée. TF1 | Reportage V. David, E. Castaing