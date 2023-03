Deux tonnes de cocaïne sur les plages normandes

Les plages du Cotentin sont sous haute surveillance : l’hélicoptère de la marine dans les airs et des gendarmes armés au sol. À l’affût de nouveaux paquets qui pourraient s’échouer. Les yeux rivés sur la plage de Néville-sur-Mer où plus d’une tonne de cocaïne a été découverte mercredi dernier dans des sacs. Des dizaines de millions d’euros de marchandises ont été retrouvés sur les bords de ce village de 200 habitants. Néville-sur-Mer n’est pas la seule plage concernée. Cette semaine, des sacs de cocaïnes ont été retrouvés à Omonville-la-Rogue et Réville. Plus de deux tonnes de marchandises suscitent intérêts et convoitises. Dans le village de Réville, les habitants s’inquiètent de la présence de nouveaux visiteurs. Mais comment ces sacs sont-ils arrivés sur les côtes ? Sont-ils tombés par accident d'un navire ? Ont-ils été jetés volontairement avant un contrôle en mer ? Une troisième hypothèse est avancée par le procureur. Les personnes trouvant de la cocaïne doivent immédiatement prévenir les autorités. TF1 | Reportage J. Cressens