Deux trains se percutent : plus de 30 morts en Grèce

Au lever du jour, les Grecs découvrent les images des deux trains enchevêtrés, certains wagons sont sur le flanc et d'autres calcinés ou pulvérisés. Les morceaux de ferrailles et les sièges violets du train de passagers sont éparpillés à des dizaines de mètres à la ronde. Mardi soir, 350 personnes étaient à bord de ce train de passagers, parti d'Athènes en direction de Thessalonique. Au nord de la ville de Larissa, peu avant minuit, le train percute frontalement un convoi de marchandises qui circule dans le sens inverse. Sous la violence du choc, les conducteurs des deux trains sont tués sur le coup. Plusieurs wagons s'embrasent. Ceux qui le peuvent, s'échappent dans le plus grand des chaos. Des dizaines de victimes sont prises au piège. Toute la nuit, les secouristes tentent de les localiser sans relâche. Les autorités, elles, tentent de comprendre cet accident ferroviaire, le pire que la Grèce ait connu. La police grecque vient d'annoncer l'arrestation du chef de la gare de Larissa, la ville où s'est produit l'accident. TF1 | Reportage E. Lefebvre, I. Azencot