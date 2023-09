Deux trains sur la même voie, c’est possible !

Depuis ce lundi matin, un nouveau marquage au sol s'affiche en gare de Rennes. Désormais, une voie peut accueillir deux trains contre un seul auparavant, une première dans le pays. Toutes les voies de la gare sont concernées. Avec 60 TGV, et 230 TER par jour, les quais sont au maximum de leur capacité d'accueil lors des fortes affluences. Ce nouveau système doit apporter une réponse à la hausse du trafic. Le coût de cette mesure est plus de douze millions d'euros. Une facture élevée, mais une solution moins coûteuse que de construire de nouveaux quais. Les voyageurs de leur côté, doivent changer leurs habitudes. Et pour certains, mieux vaut faire attention avant de monter dans une rame. Afin d'accompagner les voyageurs, la SNCF va déployer ses agents pendant une quinzaine de jours sur les quais. Ce dispositif devrait être étendu dans d'autres gares d'ici 2030. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec