La deuxième édition du Festival des Lanternes de Gaillac met à l'honneur la Chine

Cette année 2018, le Festival des Lanternes de Gaillac en est à sa deuxième édition. Il sera ouvert au public à partir du 1er décembre 2018 jusqu'au 6 février 2019. Les organisateurs ont vu les choses en grand avec la mise en place d'une lanterne géante sous la forme d'un temple chinois, la plus grande jamais construite hors de Chine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.