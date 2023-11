Deuxième jour sans électricité pour 450 000 foyers

Que ce soit dans le Calvados ou dans le Finistère, c'est un réveil à la bougie pour les habitants. Depuis jeudi matin, il faut vivre sans électricité. Jean-Luc, lui, est inquiet pour sa nourriture. Tout risque de partir à la poubelle. Pour l'homme, le problème, c'est le chauffage. Avec l'humidité, les températures sont plus fraîches. Or, sans électricité, pas de chauffage. A quelques rues, monsieur le maire est condamné à laisser sa mairie à l'arrêt. En effet, l'électricité peine à revenir dans les zones touchées par la tempête. Des câbles électriques sont à même le sol. Il faut intervenir à des dizaines d'endroits. Dans une localité, c'est un transformateur court-circuité qu'il faut remplacer. Près de 250 techniciens d'Enedis sont mobilisés dans le Finistère. "La difficulté, c'est d'arriver à trouver les pannes en temps et en heure, mais surtout à rétablir le courant le plus vite possible", lance Benjamin Noury, responsable d'équipe des travaux sous haute tension chez Enedis. Pour information, l'électricité de ce lieu est à peine rétablie qu'il faut déjà partir sur la prochaine intervention. TF1 | Reportage V. Topenot, S. Roland, X. Boucher