La deuxième place du plus laid des ronds-points a été remportée par celui de Perpignan

Le cadran solaire de Perpignan faisant office de rond-point culmine à 22 m de hauteur et a coûté 300 000 euros. Peu importe d'où ils viennent, les automobilistes s'irritent en le découvrant. Pour l'association Les contribuables associés, très attentive au gaspillage de l'argent public, ce deuxième rond point, médaillé d'argent, a été un investissement ruineux.