Deuxième vague de Covid-19 : le point sur la situation en Île-de-France

Selon Caroline Bayle, "la situation en réanimation justifie le tour de vis pour 19 millions de Français". Au niveau national, 1 673 personnes sont soignées pour des formes sévères de Covid-19, avec 193 malades de plus en 24h et environ 6 000 lits de réanimation. Lors de la première vague, il a fallu attendre trois semaines avant de pouvoir constater la baisse de fréquentation des réanimations. La situation est particulièrement tendue en Île-de-France avec 531 lits de réanimation occupés par des patients Covid, soit 46% du taux d'occupation. Si l'épidémie continue sur cette dynamique, 800 à 1 000 matelas sur 1 200 lits seront occupés. Depuis mardi, d'autres opérations non-urgentes ont commencé à être déprogrammées pour faire de la place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.