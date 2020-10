Deuxième vague de Covid-19 : les médecins généralistes débordés

Dans un cabinet médical de Lille (Nord), les créneaux des médecins généralistes sont pris d'assaut. Pour le docteur Guillaume Braconnier, tout s'est accéléré en quelques semaines. Il y a quelques mois, ce médecin a déjà affronté la première vague de Covid-19. Aujourd'hui, il enchaîne chaque jour jusqu'à treize heures de consultations. Il se dit fatigué par la situation. Il n'est pas le seul, car la plupart des médecins généralistes de la région sont davantage débordés que lors de la première vague. Dans le Nord, la ville de Roubaix est également très touchée par l'épidémie. Le docteur Bruno Bichant y a parfois reçu des familles entières contaminées. Selon lui, il faudrait prendre des mesures plus radicales pour casser les chaînes de contamination intrafamiliale. Face à l'explosion du nombre des cas, les généralistes sont en première ligne. Près de neuf patients Covid sur dix consultent d'abord leur médecin de ville.