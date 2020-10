Deuxième vague de Covid-19 : situation critique à l'hôpital

La situation sanitaire dans le pays est particulièrement critique. D'après le ministre de la Santé Olivier Véran, un million de Français sont probablement porteurs du virus à ce jour. D'ailleurs, les hospitalisations ne cessent d'augmenter et près de 3 000 personnes sont en réanimation. Dans les hôpitaux, la situation devient de plus en plus inquiétante. Mais le personnel soignant se refuse à tout catastrophisme. Au sein du service des maladies infectieuses du CHU de Grenoble, les 27 lits sont désormais occupés par des patients du coronavirus. Et il n'y a plus de place pour les autres pathologies. Si les soignants continuent de faire face, ils s'avouent néanmoins fatigués. Sur l'ensemble du CHU de Grenoble, 240 patients Covid sont actuellement accueillis, dont 54 en réanimation. Il a d'ailleurs fallu adapter certains services pour absorber l'afflux de malades. Les semaines à venir suscitent la crainte et l'annonce du reconfinement tombe à point nommé.